Há novidades na série "Uma Família Muito Moderna"

Uma das personagens de "Uma Família Muito Moderna" descobre que está grávida de forma inesperada na atual décima temporada. E podemos assegurar que não é Gloria (Sofia Vergara).

Apenas alguns episódios após a morte da sua primeira personagem - DeDe Pritchett, ex-mulher de Jay -, "Uma Família Muito Moderna" introduz um novo e entusiasmante "twist" à história: uma das suas personagens está à espera de um bebé.

Desta vez, não se trata de Gloria (Sofia Vergara), mas sim de... Haley (Sarah Hyland), a filha mais velha do casal Dunphy. O que lhe aconteceu no mais recente episódio foi que, durante uma volta de carrinhos de choque com Dylan (Reid Ewing), enfiou acidentalmente o seu batom pelo nariz acima, algo que a levou até ao hospital.

Inesperadamente, os exames de rotina revelam que a filha de Claire (Julie Bowen) e Phil (Ty Burrell) está grávida. Resta saber quem é o pai: Dylan ou outro dos seus ex-namorados?

A notícia parece vir corroborar declarações anteriores da atriz de 27 anos. "Algo maior do que a morte vai acontecer. Foi um choque, sem dúvida. Há muita coisa a acontecer com a Haley, mas não posso revelar", disse ao "The Hollywood Reporter".

A décima temporada de "Uma Família Muito Moderna" está atualmente em exibição no canal norte-americano ABC. Em Portugal, a "sitcom" é transmitida pela FOX Comedy.