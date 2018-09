HBO dá luz vez ao primeiro "spin-off" de "A Guerra dos Tronos"

Ana Filipe Silveira 10 Junho 2018 às 13:14 Facebook

A cadeia norte-americana de TV HBO confirmou ter dado autorização para um episódio piloto de um primeiro "spin-off" de "Game of Thrones". A nova série será uma prequela da história original.

Desde o anúncio do final de "A Guerra dos Tronos" na oitava temporada, que se estreia em 2019, que se fala em, pelo menos, cinco "spin-offs" da série épica inspirada nos romances homónimos de George RR Martin. A HBO confirmou o primeiro ao encomendar um episódio piloto.

A ação desenrolar-se-á no mesmo universo de Westeros, mas milhares de anos antes das batalhas pelo Trono de Ferro. "Será a descida do mundo desde a Era de Ouro dos Heróis até à hora mais sombria. Desde os horripilantes segredos da história de Westeros até à verdadeira origem dos Caminhantes Brancos, os mistérios do Oriente, a lenda dos Stark", anunciou a cadeia norte-americana de TV em comunicado.

A produção executiva desta prequela será de Jane Goldman e R.R. Martin colaborará novamente como coautor da história.

A sua transmissão acontecerá apenas após o final da série original.