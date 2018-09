HBO prepara viagens guiadas ao local das filmagens de "Game of Thrones"

Hoje às 17:59 Facebook

A estação de televisão HBO está a preparar visitas guiadas para os seguidores da série "Game of Thrones" conseguirem conhecer o local de filmagens.

Os admiradores da série baseada nos livros de George R.R Martin, transmitida pela HBO, vão poder visitar os espaços na Irlanda do Norte, onde foram filmadas diversas cenas da série épica.

O canal norte-americano está a planear incluir no roteiro turístico locais icónicos de "Game of Thrones" como Westeros, Castle Black e Kings Landing. Os fãs que aderirem a este pacote vão poder ver ainda uma exposição com acessórios, adereços, armas e peças de guarda-roupa utilizadas pelos atores em todas as temporadas.

"A HBO está muito contente por poder celebrar o trabalho da equipa de criativos de 'Game of Thrones' ao preservar estes locais (...). Esta é também uma oportunidade de celebrar a importância que a Irlanda do Norte teve no legado da série e partilhar com o mundo a sua cultura e beleza", assumiu Jeff Peters, responsável da HBO, esta segunda-feira, ao site Variety.

Por agora, o programa turístico ainda está em construção e não existe qualquer data de início agendada. A estação de televisão espera ter tudo pronto em 2019, altura em que deverá estrear-se a oitava e última temporada da série.