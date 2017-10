Ana Filipe Silveira Hoje às 17:52 Facebook

Há mais de três anos que Steven Soderbergh mantém sob um enorme secretismo o seu novo projeto para televisão, "Mosaic". A HBO decidiu finalmente levantar um pouco da cortina e divulgou o primeiro trailer daquele que parece ser mais um projeto inovador do realizador norte-americano.

"Mosaic" é uma minissérie interativa, que terá uma aplicação que permite ao espetador acompanhar a investigação de um assassinato nas diversas perspetivas. Com um elenco que conta com nomes como Sharon Stone, Garrett Hedlund, Beau Bridges, Jeremy Bobb, Frederick Weller, Maya Kazan e Paul Reubens, a história segue a investigação da morte da celebridade Oliva Lake, ocorrida quatro anos antes e que todos consideravam um caso já resolvido.

Disponível a partir de novembro, a aplicação permite aos espetadores escolher o ponto de vista pelo qual querem seguir a história e construir a sua própria experiência com base no material criado por Soderbergh. As escolhas que se fazem permitem ter acesso a vários conteúdos da história, sob diferentes perspetivas, levando a conclusões diferentes. A série, com um formato mais narrativo dividido em seis episódios, irá para o ar em janeiro de 2018, na HBO.

Conhecido pela realização e produção de filmes como "Ocean"s 11", "Ocean"s 12" e "Ocean"s 13" ou, mais recentemente, "Sorte à Logan", Steven Soderbergh já teve outras experiências televisivas bem sucedidas. A minissérie "Behind the Candelabra" venceu dois Globos de Ouro e a sua série mais recente, "The Knick", recebeu também um Emmy.