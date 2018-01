Helen Mirren será Catarina, a Grande em nova série da HBO

Ana Filipe Silveira Ontem às 20:34 Facebook

Helen Mirren vai voltar a dar vida a uma figura histórica, desta vez na televisão. A atriz britânica será Catarina, a Grande numa minissérie de quatro episódios.

Depois de ter interpretado as rainhas inglesas Isabel I e Isabel II, Helen Mirren volta a sentar-se num trono. Desta vez, a atriz, de 72 anos, vai dar vida à imperatriz russa Catarina II, conhecida como Catarina, a Grande, numa produção centrada nos "tumultos políticos e na vida sexual daquela que foi uma das monarcas mais poderosas da história", avança o site The Hollywood Reporter.

A mesma publicação adianta que a série vai centrar-se "no final do reinado e na relação amorosa com o político e militar russo Grigory Potemkin".

Helen Mirren já se mostrou entusiasmada com este novo projeto: "Estou muito entusiasmada com a possibilidade de dar vida a uma mulher da história, que agarrou e exerceu um grande poder." A atriz, vencedora do Oscar de Melhor Atriz pelo filme "A Rainha", em 2006, teceu ainda rasgados elogios à HBO e também à Sky, responsável pela distribuição da série na Europa.

A série começa a ser produzida ainda este ano e estreia-se em 2019.