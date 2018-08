Homem invade palco da Eurovisão em protesto contra o Brexit

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 12 Maio 2018 às 21:05 Facebook

A atuação do Reino Unido na final do Festival Eurovisão da Canção ficou marcada por um incidente. Um homem invadiu o palco e tentou impedir que SuRie cantasse.

Decorre, neste momento, a gala que define quem é o sucessor de Salvador Sobral na História do maior certame de música europeu. No momento em que uma audiência potencial de 200 milhões de pessoas ouviu o tema do Reino Unido, um espectador subiu ao palco e pegou no microfone da cantora.

"Não votem no Reino Unido porque eles vão deixar a União Europeia", terá dito o homem, de acordo com o que alguns fãs do espetáculo reportam na rede social Twitter.

O incidente durou alguns segundos e o microfone voltou a ser entregue a SuRie, que defende a canção "Storm" na primeira Eurovisão organizada em Portugal.