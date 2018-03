Ana Filipe Silveira Hoje às 19:22 Facebook

A homenagem às Doce feita no Festival RTP da Canção por Marta Ren, Ana Bacalhau, Selma Uamusse e Catarina Salinas é para continuar. A Universal confirmou uma nova data para o número musical.

O projeto de homenagem às Doce, que subiu ao palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães no domingo, vai voltar a atuar em maio, no Eurovision Village, no Terreiro do Paço, em Lisboa. A informação foi adiantada pela Universal, editora de Ana Bacalhau.

"A homenagem repete-se em maio, no Terreiro do Paço, em Lisboa, inserida no Eurovision Village, espaço de programação complementar ao Festival da Eurovisão", pode ler-se no comunicado.

O tributo irá ainda mais além: transformar-se-á no projeto "Mais Doce", havendo a vontade do produtor, Moullinex, gravar um disco, adiantou o próprio.

A homenagem aos grande intérpretes da música portuguesa não é uma novidade. Entre 2004 e 2006, esteve em atividade o projeto Humanos, composto por Camané, David Fonseca, Manuela Azevedo, Hélder Gonçalves, Nuno Rafael, João Cardoso e Sérgio Nascimento. Um grupo, com o apoio da editora EMI, dissolvida em 2012, que se juntou para dar voz a músicas de António Variações.

Três anos depois, Sónia Tavares, Fernando Ribeiro e Paulo Graça concentraram-se em estúdio para dar vida ao álbum "Amália Hoje", do grupo Hoje. Uma aventura liderada por Nuno Gonçalves que prestou homenagem à fadista Amália Rodrigues.