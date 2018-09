Imagens da chegada de Cristina Ferreira à SIC

Dúlio Silva Hoje às 20:50 Facebook

Cristina Ferreira foi recebida como uma rainha na sua primeira visita às instalações da SIC em Carnaxide. À sua espera estava Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, que mediou as negociações entre a apresentadora e a estação.

Eram 20.07 horas. O "Jornal da Noite", no qual vai estar para ser entrevistada por Rodrigo Guedes de Carvalho, interrompeu a atualidade informativa para transmitir a entrada com o pé direito de Cristina na sua nova casa. No site da SIC, um "streaming" mostrava ao segundo os bastidores desta operação.

