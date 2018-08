Imprensa internacional aplaude primeiro ensaio de Portugal na Eurovisão

Dúlio Silva 04 Maio 2018 às 16:17 Facebook

Cláudia Pascoal e Isaura pisaram esta tarde, pela primeira vez, o palco da Altice Arena, em Lisboa, onde vão decorrer as três galas do Festival Eurovisão da Canção. O aplauso que receberam das dezenas de jornalistas no final da atuação é sinónimo de unanimidade.

Já está. A dupla que representa Portugal no maior certame de música europeu estreou-se, às 15.20 desta sexta-feira, no cenário construído na Altice Arena para receber a edição deste ano do festival.

O ensaio, por ser o primeiro do nosso país, foi à porta fechada. Os órgãos de comunicação social só puderam, por isso, acompanhar o teste de Cláudia Pascoal e Isaura através dos vários plasmas espalhados pela "press room".

Quando a imagem da intérprete de "O Jardim" surgiu nos ecrãs, fez-se silêncio. A dupla que "joga" em casa parece ter captado a atenções dos jornalistas. Dois minutos e 41 segundos depois, ouviram-se os últimos versos do tema luso e escutou-se um aplauso vindo de profissionais de todos os países.

Pelo facto de Portugal ter conquistado o primeiro lugar na última edição da Eurovisão, em Kiev, Ucrânia, Cláudia Pascoal e Isaura garantiram a passagem imediata para a final do evento, marcada para o dia 12. Antes, a 8 e a 10, decorrem as duas semifinais do certame.