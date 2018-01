Já abriram as inscrições para o "The Voice Portugal"

Nuno Azinheira Ontem às 19:13 Facebook

Depois de quatro edições consecutivas, o "The Voice Portugal" vai voltar à RTP1. As inscrições já abriram. Foi a própria Catarina Furtado, que partilha a apresentação ao lado de Vasco Palmeirim, que anunciou a novidade na sua conta oficial de Instagram.

Já começou a operação que vai levar à procura do sucessor de Tomás Adrião, o jovem de 19 anos que venceu a quarta edição do "The Voice Portugal", que terminou a 23 de dezembro último.

A RTP decidiu avançar com mais uma edição do programa, que deverá ser exibido apenas em setembro, como é habitual, mas as inscrições abriram esta semana. Os interessados em participar no "talent show" musical da estação pública devem enviar a sua candidatura por email (thevoiceportugal@shineiberia.tv).

O concurso de talentos estreou-se em Portugal em 2011, ainda com o nome de "The Voice", tendo sido ganho por Dennis Filipe, concorrente que tinha como mentor Rui Reininho. Nesse ano, o conjunto de mentores, além do vocalista dos GNR, incluía os Anjos, Mia Rose e Paulo Gonzo.

Depois de um interregno de dois anos, a RTP renovou os direitos de emissão do concurso e desde 2014 já fez quatro edições, uma em cada ano, ganhas respetivamente por Rui Drumond (2014), Deolinda Kinzimba (2015-16), Fernando Daniel (2016) e agora Tomás Adrião (2017).

Como em equipa que ganha não se mexe, a edição deste ano deverá voltar a ter a mesma equipa de jurados das últimas três: Mickael Carreira, Marisa Liz, Áurea e Anselmo Ralph.