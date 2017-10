Fernando Mendes tem uma nova assistente em "O Preço Certo"

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:52 Facebook

Chama-se Teresa Medeiros, tem 33 anos, é natural de Matosinhos e licenciada em Podologia. Foi escolhida em concurso pela RTP e pela produtora do programa de fim de tarde da estação, a FremantleMedia.

Depois de, em maio, ter aberto concurso para encontrar a sua nova assistente para "O Preço Certo", Fernando Mendes encontrou quem o vai acompanhar nas emissões do formato emitido ao final da tarde pela RTP1.

"A nova assistente foi selecionada pela produtora [FremantleMedia] e pela RTP, atendendo a vários critérios: desempenho em programa, relação com a equipa, interação com o público em estúdio e a opinião dos telespectadores de 'O Preço Certo' no Facebook", explica a estação pública de TV em comunicado.

Teresa Medeiros junta-se a Lenka da Silva e Mário Andrade.