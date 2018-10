Já está escolhida a atriz que será Camilla Parker Bowles em "The Crown"

Carolina Morais Hoje às 12:02 Facebook

Na terceira temporada da premiada série da Netflix "The Crown", veremos pela primeira vez Camilla Parker Bowles. A atriz britânica Emerald Fennell foi a escolhida para o papel.

Depois de duas premiadas temporadas, "The Crown" renovará por completo o seu elenco para se focar numa nova década da história da família real britânica. Entre os novos "recrutas" encontra-se a atriz britânica Emerald Fennell, que terá a responsabilidade de dar vida à segunda - e atual - mulher do príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles.

"Sinto-me completamente na lua e, ao mesmo tempo, aterrorizada por juntar-me a tanta gente talentosa em 'The Crown'. Adoro a Camilla e sinto-me muito grata pelo facto de os meus anos de adolescente me terem preparado para interpretar uma beijoqueira e fumadora compulsiva com cabelo à tigela", brincou a atriz de 33 anos.

Fennell é especialmente reconhecida pelo seu papel na série "Chamem a Parteira", apesar de já ter feito participações em filmes como "A Rapariga Dinamarquesa", "Pan" ou "Anna Karenina".

A terceira temporada de "The Crown", prevista para o primeiro semestre de 2019, focar-se-á no período entre 1964 e 1976. O elenco terá nomes de peso como Olivia Colman (que substituirá Claire Foy no papel da rainha Isabel II), Tobias Menzies (que será sucessor de Matt Smith no papel do príncipe Filipe), Josh O'Connor (príncipe Carlos) ou Helena Bonham Carter (princesa Margarida).

A mais recente segunda temporada recebeu, este ano, cinco prémios Emmy, incluindo o de Melhor Atriz, entregue a Claire Foy, e o de Melhor Realizador, que distinguiu Stephen Daldry.