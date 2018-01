Ana Filipe Silveira Hoje às 12:04, atualizado às 12:05 Facebook

Uma antevisão do episódio de "Os Simpsons" que contará com a participação do cantor britânico Ed Sheeran foi lançada esta semana pela Fox. A transmissão está agendada para este domingo no canal norte-americano.

Já foi divulgado um curto vídeo que mostra a versão animada de Ed Sheeran naquele que será o 10º episódio da 29ª temporada de "Os Simpsons."

"Haw Haw Land", título que remete para o filme "La La Land", será uma paródia do conhecido e premiado musical que fez sucesso em 2016.

Brendan, a personagem interpretada pelo cantor, surge nas imagens a tocar uma música para Lisa, com quem viverá um breve romance. Mas as coisas não vão ser nada fáceis para o músico, já que terá de disputar a sua atenção com Nelson Muntz (o vilão cuja gargalhada terá servido de inspiração para o título).

O aguardado episódio será exibido este domingo, dia 7, nos Estados Unidos.