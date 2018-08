Já são conhecidos os portugueses que vão integrar o júri da Eurovisão

Nuno Azinheira 30 Abril 2018 às 14:55 Facebook

O júri português que vai votar em nome de Portugal nas 42 canções em competição (o júri de cada país não pode votar na sua própria canção) é constituído por cinco músicos. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela organização internacional do evento.

Cada um dos 43 países envolvidos no Festival será constituído por cinco profissionais ligados ao setor musical. No caso de Portugal, o júri que vai ajudar a determinar qual o sucessor de Salvador Sobral terá como responsáveis Armando Teixeira (ex Da Weasel), Daniela Onis (cantora e compositora), Anabela (representante portuguesa no Festival de 1993), Benjamim (cantor e compositor) e Peu Madureira (finalista vencido do Festival RTP da Canção, este ano).

Para além da final, os jurados portugueses vão ser chamados a intervir, também, na primeira meia-final. Para além dos júris dos países participantes, intervirão ainda Espanha e Reino Unido, como representantes dos Big Five.

Na segunda meia-final, além dos representantes dos países participantes, votarão também França, Itália e Alemanha.

A capacidade vocal do cantor, a performance no palco, a composição e originalidade da música e a impressão geral do ato serão algumas das características que vão avaliar.

Recorde-se que a votação do júri ocorre depois do ensaio geral dos concorrentes, na noite anterior a cada um dos espetáculos. As meias-finais estão agendadas para 8 e 10 de maio. A final para o dia 12 do mesmo mês.