E, pronto, está composto o lote dos 14 finalistas do Festival RTP da Canção. Com a segunda semifinal terminada, está dado o ponto de partida para a escolha do sucessor de Salvador Sobral, que no ano passado ganhou o festival e, a 13 de maio, se tornou o primeiro português a ganhar a Eurovisão.



Diogo Piçarra, Cláudia Pascoal, Maria Inês Paris, Minnie & Rhayra, Lili, David Pessoa e Peter Serrado são os sete intérpretes apurados este domingo à noite para a final do Festival RTP da Canção, que se realiza na próxima semana no Multiusos de Guimarães.

Uma noite que voltou a ser dominada, como de resto aconteceu na primeira semifinal, no passado dia 18, pelas baladas e pelos ritmos quentes de África, e que começou com um problema técnico que impediu os espectadores de escutarem com clareza os segundos iniciais da primeira canção a subir ao palco. A intérprete Maria Inês Paris, escolhida por Tito Paris, voltou a atuar no final das restantes 12 músicas concorrentes.

Diogo Piçarra, um dos favoritos dos internautas, cantou em quarto lugar. "Tentarei usar este tempo de antena para dizer algo de util A minha musica é uma crítica à sociedade de hoje em dia e a minha esperança de que algo mude", referiu, antes de entoar "Canção do Fim". Já a compositora Isaura, que criou "O Jardim" e era a segunda favorita a finalista, surpreendeu ao dar voz ao seu tema juntamente com Cláudia Pascoal.

A escolha resultou do somatório dos votos do público (50%) com os do júri (50%), que voltou a ser presidido por Júlio Isidro. O painel foi ainda composto por Ana Bacalhau, Ana Markl, António Avelar Pinho, Carlão, Mário Lopes, Sara Tavares, Tozé Brito e Luísa Sobral, autora de "Amar Pelos Dois", tema que venceu a edição passada do Festival RTP da Canção e, depois, da Eurovisão.

Na semifinal desta noite, conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo, coadjuvadas por Inês Lopes Gonçalves no papel de repórter, ficaram pelo caminho as músicas interpretadas por Susana Travassos, Sequin, Daniela Onís, Tamin, Rita Ruivo, Dora Fidalgo que não conseguiram obter o número de pontos suficientes para passar à final.

Recorde-se que na primeira semifinal do festival ficaram apurados Peu Madureira, Janeiro, Catarina Miranda, Anabela, Joana Barra Vaz, Joana Espadinha e Rui David.

Este último concorrente só soube que tinha sido apurado para a final no dia seguinte, uma vez que a RTP assumiu, 24 horas depois do Festival, que tinha havido um erro na contagem dos votos, afastando da final de Guimarães a música "Eu te Amo", interpretada por Beatriz Pessoa.