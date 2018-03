Ana Filipe Silveira Hoje às 15:26 Facebook

Tom Hardy esteve presente em "Star Wars: Os Últimos Jedi", o Episódio VIII da saga cinematográfica. A sua cena acabou por ser retirada do filme, realizado por Rian Johnson, que chegou às salas em 2017. Agora, com o lançamento do título em "Blu-ray", a participação do ator está a ser divulgada no YouTube.

Foram quase dois minutos os retirados do filme estreado em dezembro do ano passado nas salas de cinema em todo o mundo. Agora, com o lançamento, nos Estados Unidos, do mesmo em "Blu-ray", já é possível assistir à participação de Tom Hardy no Episódio VIII de "Star Wars".

Em "Os Últimos Jedi", o ator britânico de séries de TV como "Taboo" e "Peaky Blinders" veste a pele de um Stormtrooper que reconhece Finn (John Boyega) durante a sua passagem pela First Order. Uma cena que, dizem os fãs da saga com Mark Hamill no papel de Luke Skywalk, se tivesse sido incluída no filme não lhe acrescentaria qualquer importância.

Assista à cena:

Recorde-se que este título, realizado por Rian Johnson e com argumento do próprio e de George Lucas, conseguiu uma receita de bilheteira a nível mundial de 380 milhões de euros no primeiro fim de semana após a sua estreia.