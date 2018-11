Joana de Verona em Nova Iorque para Emmy Internacional

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:20 Facebook

A atriz rumou sexta-feira até Nova Iorque para marcar presença, domingo, na gala de atribuição dos prémios Emmy Internacionais. "Ouro Verde", emitida pela TVI entre janeiro e outubro do ano passado, está nomeada na categoria de Melhor Novela.

A cerimónia realiza-se no New York Hilton Midtown, o maior hotel da cidade norte-americana e o 101º mais alto do mundo. Joana de Verona, que protagonizou "Ouro Verde" ao lado de Diogo Morgado, vai marcar presença na gala em que serão revelados os vencedores dos Emmy Internacionais, que distingue o que de melhor se faz em TV fora dos Estados Unidos.

A acompanhar a atriz estão José Eduardo Moniz, consultor para a ficção do canal de Queluz de Baixo, Hugo de Sousa, diretor de projeto, e a argumentista da trama, Maria João Costa.

"Ouro Verde" disputa a categoria de Melhor Novela com "Cesur ve Guzel", "Istanbullu Gelin", ambas da Turquia, e "Paquita La Del Barrio", do México.

Se vencer, será o terceiro Emmy Internacional dado a Portugal

Caso vença, a TVI e a produtora Plural Entertainment trazem para o nosso país o terceiro destes galardões. O primeiro foi ganho por "Meu Amor", em 2010, também da TVI, e o segundo, no ano seguinte, por "Laços de Sangue", da SIC.

Além destes, houve mais quatro nomeações: "Remédio Santo" (TVI) e "Rosa Fogo" (SIC), em 2012, "Belmonte" (TVI), em 2014, e "Mulheres" (TVI), em 2015.