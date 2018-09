Joana Ribeiro visitou nova casa e já ensaia novela de estreia na TVI

Nuno Azinheira Hoje às 14:40 Facebook

Dois dias depois de anunciar a sua saída da SIC, Joana Ribeiro visitou os estúdios da Plural, a produtora de novelas da TVI, canal para onde vai trabalhar, após seis anos no canal de Carnaxide, onde começou a carreira.

Joana Ribeiro já começou a preparar a sua novela de estreia na TVI. A atriz, de 26 anos, vai ser uma das protagonistas de "A Teia", projeto que está em fase de pré-produção e que tem um elenco onde pontificam nomes como Alexandra Lencastre, Diogo Morgado, António Capelo, Fernanda Serrano, Pedro Teixeira, entre outros.

"Posso dizer que estou muito contente com o elenco, muito contente com a equipa e acho que vai ser um projeto espectacular", afirmou Joana Ribeiro num vídeo publicado pela TVI na sua conta oficial de Facebook.

Joana Ribeiro estreou-se em 2012 na novela "Dancin' Days", depois de um casting em que foi encontrada.

Na SIC, diz, aprendeu muito e cresceu "enquanto pessoa e atriz com os profissionais espetaculares" com quem teve a oportunidade de trabalhar". "Sempre me disseram que as boas oportunidades são para se agarrar", frisou.

Na passada, quarta-feira, Joana Ribeiro anunciou nas suas redes sociais a sua decisão de "sair da zona de conforto" e trocar a TVI pela SIC.