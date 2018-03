José Fidalgo desmente saída de novela da TV Globo

Dúlio Silva Hoje às 17:10 Facebook

O ator José Fidalgo desmentiu, por intermédio da sua agência, a notícia avançada, esta quarta-feira, pelo site Extra, pertencente à TV Globo. Em causa estava a sua saída da novela "Deus Salve o Rei".

"A estada do ator em Portugal está relacionada com as filmagens da longa-metragem 'Linhas de Sangue'. Esta participação encontrava-se já prevista e na sua agenda de trabalho antes da partida do ator para o Brasil", esclarecem os representantes de José Fidalgo numa nota enviada, esta tarde, às redações.

Desta forma, a agência do ator, de 38 anos, desmente categoricamente a notícia avançada por uma publicação pertencente ao grupo da estação de televisão que exibe a novela "Deus Salve o Rei", de cujo elenco o português faz parte.

"Como inicialmente acordado com a Globo, José Fidalgo estará de regresso ao Rio de Janeiro já na próxima semana para continuar as gravações da trama que terminarão no prazo estipulado desde o início", asseguram os seus representantes, adiantando que o regresso do ator a Portugal está marcado para maio.

Segundo o site Extra, José Fidalgo ia ser dispensado da atual novela das 19 horas da TV Globo devido a alterações no rumo da história. O objetivo do canal com a saída da personagem Constantino do enredo de "Deus Salve o Rei" seria impulsionar as audiências da trama.