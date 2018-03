José Fidalgo dispensado da novela "Deus Salve o Rei"

Dúlio Silva Hoje às 12:17 Facebook

José Fidalgo vai deixar a novela "Deus Salve o Rei", da TV Globo, devido a alterações feitas ao rumo da história. A notícia foi avançada, esta quarta-feira, pelo site Extra, pertencente à estação de televisão brasileira.

De acordo com a publicação ligada à TV Globo, o ator português, de 38 anos, foi dispensado da atual novela das 19 horas na sequência do afastamento da sua personagem, Constantino.

Uma das personagens cujo destino foi mais afetado é a protagonista, Catarina, interpretada pela atriz Bruna Marquezine. Constantino era um dos seus pretendentes, mas a TV Globo optou por não o fazer regressar ao enredo.

A personagem de José Fidalgo "afastou-se da história no início de fevereiro" e o plano seria ficar "três semanas de fora" e voltar para uma vingança. Porém, os responsáveis pelo projeto fizeram mudanças na história com o objetivo de subir as audiências e o português foi um dos sacrificados.

Fidalgo rumou ao Brasil em setembro do ano passado para participar pela primeira vez numa novela da TV Globo. Poucos dias antes de viajar, o intérprete disse ao JN que a sua passagem por terras de Vera Cruz iria durar "pelo menos seis meses".