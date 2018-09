"La Casa de Papel" já tem data de regresso

Nuno Azinheira 01 Junho 2018 às 17:24 Facebook

A data de estreia da terceira temporada de "La Casa de Papel" foi divulgada pela Netflix. A boa-nova chegou mais cedo do que os seguidores da série pensavam.

A história do grupo de ladrões que assalta a Casa da Moeda espanhola mais famosa do mundo vai ter novos episódios. O novo capítulo chega ao serviço de streaming no dia 29 de setembro.

Inicialmente, o que tinha sido divulgado pela Netflix é que o drama de Álex Pina teria apenas duas partes, mas pelos vistos não. "Existem três lados de uma mesma história", pode-se ler no cartaz promocional de "La Casa de Papel".

"Que rápido", "Meu Deus!" e "Este ano?", foram alguns dos comentários dos internautas, na publicação feita no perfil de Facebook da plataforma, que ficaram surpreendidos com a rapidez da chegada da terceira temporada.

Agora que ficou confirmada a data de estreia da série, aqui fica o elenco confirmado dos novos episódios: Álvaro Morte (Professor), Úrsula Corberó (Tóquio), Jaime Lorente (Denver), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Mónica Gaztambide) e Pedro Alonso (Berlim).