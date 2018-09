Lágrimas marcam adeus de Júlia Pinheiro das manhãs da SIC

Dúlio Silva Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Júlia Pinheiro despediu-se, esta terça-feira, do programa "Queridas Manhãs" para se dedicar em exclusivo à formatação do "talk show" em nome próprio que vai estrear em outubro no horário vespertino da SIC.

O adeus da apresentadora às manhãs do canal de Francisco Pinto Balsemão, horário que ocupava desde que regressou a Carnaxide, em 2011, ficou marcado pela emoção. João Paulo Rodrigues, a sua contracena há quatro anos, não conteve as lágrimas no momento da despedida.

"Este dia, desculpa-me, não é um dia bom. Tivemos dias tristes - muitos -, dias muito felizes, rimos muito, chorámos, dissemos tantas asneiras um ao outro e até quase - quase! - nos zangámos", começou por recordar o humorista, frisando que, "mesmo assim, esses eram dias bons porque, no dia seguinte", faziam "tudo de novo" e estavam "juntos outra vez".

Hoje, não é um dia bom para mim. Mas está tudo bem. Amanhã, se tudo correr bem, isto passa, mas hoje é assim que eu quero estar (João Paulo Rodrigues)

No discurso de agradecimento à amiga, que a partir de outubro vai apresentar o programa "Júlia" nas tardes da SIC, João Paulo Rodrigues não poupou nas palavras. E, com as lágrimas a escorrerem-lhe na cara, disse: "Obrigado, Júlia, por tudo o que fizeste por mim, por todas as palavras ditas na hora certa, pela amizade, pelo carinho... E por tudo o que me ensinaste e que eu levo para a minha vida. Gosto muito de ti e, por isso, este dia vai ficar guardado no meu coração como um daqueles difíceis, mas que só vem fazer somar ainda mais amor ao muito amor que te tenho".

És muito importante para mim. (...) Precisas mesmo de saber que, 1130 programas depois, és mesmo uma das mulheres da minha vida (João Paulo Rodrigues)

Emocionalmente abalada com as palavras que escutara daquele que considera ser "um dos melhores presentes que a vida" lhe deu, "numa altura em que se acha que já não se tem muitos presentes a receber", Júlia Pinheiro apelidou o colega de "ser humano maravilhoso", "de tremenda doçura", "tão disponível de gostar e de ser gostado".

"Eu e o Jota somos um caso sério e o que ouvi agora encheu-me o coração (...) Estarei sempre, sempre, sempre empenhadamente e totalmente ao lado dele. Nós não somos uma dupla, somos dois amigos para sempre", rematou.