Leonor Poeiras apresenta "Você na TV" na próxima semana

Leonor Poeiras foi a apresentadora escolhida pela direção de programas da TVI para substituir Manuel Luís Goucha na condução das emissões da próxima semana do matutino "Você na TV".

O apresentador adiou, adiou e adiou as suas férias de verão, que eram para ter sido desfrutadas em agosto, não tivesse Cristina Ferreira decidido, entretanto, transferir-se da TVI para a SIC.

A solução já foi, contudo, encontrada pela direção de programas da estação de Queluz de Baixo, dirigida por Bruno Santos. Leonor Poeiras é quem vai assegurar a condução do programa "Você na TV", de segunda a sexta-feira da próxima semana, revelou Manuel Luís Goucha durante o "talk show".

O comunicador, de 63 anos, regressará ao trabalho no dia 15.

Vale a pena lembrar que tem sido Leonor, de 38 anos, a assumir o lugar de Fátima Lopes, no último ano, nas suas ausências do programa "A Tarde é Sua", exibido no horário vespertino da TVI.

Em 14 anos de história, esta será a segunda vez que o "Você na TV" não contará com Goucha ou Cristina numa emissão. A primeira ocorreu em maio de 2013, quando Goucha estava de férias e Cristina teve de se ausentar por motivos de ordem profissional. Na altura, coube a Nuno Eiró ficar encarregue do "talk show".