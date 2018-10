Luciana Abreu emocionada com elogio de conhecida cantora brasileira

NA Hoje às 12:56 Facebook

A cantora brasileira Maria Odete Brito de Miranda Marques, mais conhecida no meio artístico como Gretchen, admitiu durante o programa "Melhor da Tarde", do canal Band, que é uma fã da atriz portuguesa Luciana Abreu.

A estrela da SIC entrou em direto no programa conduzido por Cátia Fonseca, através de uma videochamada, e ficou surpreendida quando uma das convidadas presentes em estúdio, Gretchen, lhe dirigiu algumas palavras de elogio.

"Eu sou sua fã. Eu amo o seu trabalho. Quando vou para Portugal só vejo as novelas que você faz", confessou a cantora nascida na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, há 59 anos.

"A sério??? Obrigada! Que bom! Fico tão contente", respondeu Luciana Abreu, visivelmente satisfeita com as palavras carinhosas que lhe tinham sido dirigidas.

Aos 33 anos, a artista portuguesa que ganhou fama depois de participar na telenovela "Floribella" (SIC) vive um momento feliz ao lado do companheiro, Daniel Souza, com o qual foi mãe, no final do ano passado, das gémeas Amoor e Valentine. Além destas duas meninas, tem ainda Lyonce e Lyannii, fruto do casamento com o futebolista Yannick Djaló.