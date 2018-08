Macaulay Culkin recusou três vezes participar em "A Teoria do Big Bang"

Hoje às 17:37 Facebook

O ator Macaulay Culkin revelou numa entrevista que foi convidado três vezes para participar na série "A Teoria do Big Bang". Em todas as ocasiões, recusou sempre.

"Eles queriam-me para 'A Teoria do Big Bang'. Eu disse que não", desvendou, esta quinta-feira, Culkin no podcast "Joe Rogan Experience". "Eles apresentaram-me o projeto como: 'Muito bem, estes dois astrofísicos e uma rapariga bonita que vive com eles'. Eu recusei, eles voltaram-me a convidar mais duas vezes e eu disse que estava lisonjeado mas que não queria. Até o meu agente já me chateava com isso".

"A Teoria do Big Bang" é uma das séries de comédia mais populares na televisão norte-americana. O elenco principal chega a receber 875 mil euros por episódio. Apesar do sucesso da série, a estrela da saga cinematográfica "Sozinho em Casa" diz não estar arrependido de não ter aceitado os convites. "Teria milhões de dólares se tivesse aceitado mas, ao mesmo tempo, estaria a bater com a cabeça contra as paredes".

O ator, de 37 anos, que participou em alguns dos mais famosos filmes da década de 1990, tem vindo a trabalhar em representação apenas esporadicamente. Atualmente, Culkin dedica-se ao seu próprio site e podcast que criou, BunnyEars.