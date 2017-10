Mais riso e mais siso na nova grelha da TSF

Ontem às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma aposta reforçada no humor, com cinco humoristas diferentes em cada dia da semana, mais opinião diária e um novo debate político semanal são as principais apostas da nova grelha da TSF, revelada ontem em Lisboa.

Ana Bola, Eduardo Madeira, Jel, Francisco Menezes e Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) são os cinco humoristas a quem a rádio do Global Media Group encomendou "incontáveis gargalhadas". Todos os dias, depois das 8 horas, o humor marca o compasso da estação informativa na "Manhã TSF".

É ali, no horário nobre da rádio, que a emissora aposta no reforço da opinião política e económica. Manuela Ferreira Leite, Francisco Louçã, Carlos Carvalhas, Bagão Félix e João Cravinho, um por dia, darão a sua visão da atualidade, com um espaço de assinatura reconhecida.

Entre as novidades da rádio liderada por Arsénio Reis está um novo programa de análise política. Todas as quartas-feiras, o presidente do PS, Carlos César, e o ex-líder de bancada do PSD, Luís Montenegro, apontado como um dos possíveis candidatos à sucessão de Pedro Passos Coelho, sentam-se à mesa do "Almoços Grátis", para discutirem o que de mais importante se passa no país e no mundo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No portfólio da rádio informativa, a máxima é a mesma do futebol: em programa que ganha... não se mexe. "Governo Sombra", "Fórum TSF", "Jogo Jogado", "A Play List de...", "Bloco Central", "Política Pura" e "Sem Moderação", em parceria com o Canal Q, entram numa nova temporada.

A fazer 30 anos, "a rádio que mudou a rádio" mantém a sua imagem de marca no digital, com forte presença nas redes sociais e disponibilizando a generalidade dos seus programas em podcast.