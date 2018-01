Maisie Williams revela mês de estreia da última temporada de "A Guerra dos Tronos"

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:20 Facebook

A atriz Maisie Williams, a Arya Stark da série "A Guerra dos Tronos", revelou o mês de estreia da oitava e última temporada da série. O anúncio foi feito numa entrevista ao jornal inglês "Metro", a propósito da participação da atriz num filme de animação.

Abril de 2019. É este o mês mais aguardado pelo fãs da série da HBO, que vai chegar ao fim na oitava temporada. Maisie Wiiliams revelou a data, bem como o momento do final das gravações.

"Terminamos em dezembro e o primeiro episódio vai para o ar em abril (2019)", respondeu a atriz. "Há muita coisa envolvida na edição final. Não queremos apressar esta temporada, de todo. Devemos isso ao nosso público e aos nossos fãs, que merecem que façamos esta última temporada no melhor das nossas capacidades", disse à publicação britânica.

No que ao destino final da sua personagem diz respeito, Maisie Williams deseja que Arya "encontre paz" e se "liberte da raiva e sentimento de vingança que a têm acompanhado". A intérprete, de 20 anos, vai sentir falta do elenco da série mas está "entusiasmada" com a possibilidade de poder vir a integrar outros projetos.

Maisie Williams deu recentemente voz a Goona, uma das personagens de "Early Man". Um filme de animação, dos criadores de "A Fuga das Galinhas", que conta ainda com as vozes de Eddie Redmayne e Tom Hiddleston.