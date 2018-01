Malato regressa à cozinha com "As Receitas Lá de Casa"

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:42, atualizado às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

José Carlos Malato está de regresso à antena da RTP1 já a partir de 30 de janeiro. "As Receitas Lá de Casa" é o novo programa de cozinha da estação pública e foi apresentado à imprensa esta segunda-feira.

"As Receitas Lá de Casa" é a nova competição de culinária da RTP1 e vai colocar frente a frente duas duplas de amigos ou familiares, que terão 30 minutos para provar a José Carlos Malato e aos chefs Sónia Lopes Pontes (participante do "MasterChef" em 2014) e Rodrigo Castelo que merecem transitar para o programa seguinte e levar para casa um prémio de 200 euros. A presença dos chefs no programa é feita de forma alternada.

A receita reproduzida pelos pares é enviada por um espectador e é vista em vídeo pelos participantes antes de colocarem mãos à obra, como explicou José Carlos Malato, em pleno estúdio.

"Ouvem a receita uma vez e têm um cabaz com os produtos dessa mesma receita. Cada dupla tira à sorte qual dos membros começa a cozinhar. O outro só pode entrar dez minutos depois. No final, os concorrentes saem e eu sento-me com o chef a provar", revela, explicando as diferenças do novo formato para o programa que apresentou até 29 de dezembro, "A Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Tua."

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Aquilo que era uma prova cega. Agora é uma conversa cordial, 'malandrinha', como é o arroz, e muito divertida. Depois chamamos os concorrentes e anunciamos os vencedores, que ao contrário do outro formato, em que iam embora ao final de quatro programas, neste podem ficar mais tempo. Desta vez não há limites", conta.

"As Receitas Lá de Casa" será emitido diariamente e mantém o horário do anterior programa de culinária da estação, ao final da manhã, depois de "A Praça". Daniel Deusdado, diretor de programas da RTP, justificou a renovação da aposta com os bons resultados do formato.