Goucha anuncia apresentadora que vai substituir Cristina Ferreira

O apresentador do programa das manhãs da TVI anunciou no programa emitido esta terça-feira quem vai ocupar o lugar deixado vago por Cristina Ferreira, que trocou a estação de Queluz de Baixo pela SIC.

A revelação surgiu depois de Goucha ter anunciado que hoje seria o dia de, "finalmente", se saber publicamente quem é que "em breve" irá estar ao seu lado na condução do formato matinal da TVI. "Tantas vezes brinquei com a situação e agora ninguém acredita em mim. Eu juro pela minha vida que hoje vou dizer". E disse.

Maria Cerqueira Gomes é a sua nova co-apresentadora. Manuel Luís Goucha deixará assim de conduzir sozinho o programa das manhãs da TVI, embora, como o próprio referiu esta terça-feira, o tenha feito durante "quase todo este ano", já que Cristina Ferreira esteve a seu lado apenas "21 manhãs" desde o início de 2018.

"É muito interessante começar a trabalhar com alguém com quem nunca trabalhei", referiu Goucha, adiantando que tem de ter alguém a seu lado, "em perfeita sintonia", para os momentos em que terá de se ausentar devido a "férias" ou a "outros projetos" que tem para abraçar. "Ela tem experiência no direto que nunca mais acaba", justificou Goucha, recordando o espaço que a jovem comunicadora conduziu no Porto Canal.

A portuense Maria Cerqueira Gomes estreia-se ao lado do apresentador no início de 2019. "Ainda há aqui um compasso de espera", disse o comunicador, frisando que o novo ano trará ainda às manhãs da TVI uma "nova casa e um novo conceito".