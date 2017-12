Manuel Luís Goucha é o novo apresentador de "A Casa dos Segredos"

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:05 Facebook

O nome de Manuel Luís Goucha acaba de ser anunciado pela estação de Queluz de Baixo. O colega de Cristina Ferreira nas manhãs da TVI estreia-se na condução de um "reality show".

Manuel Luís Goucha garantiu esta tarde, quando foi anunciado como o novo apresentador do reality show "A Casa dos Segredos" pela estação de Queluz de Baixo, que aceita "este desafio com total humildade". A nova edição do programa estreia-se "no primeiro trimestre" de 2018.

"A TVI decidiu que eu seria o apresentador da 'Casa dos Segredos 7'. Encaro este desafio com alguma ansiedade. É um desafio importantíssimo", admitiu Goucha, frisando ser a primeira vez que vai assumir "o horário de grande audiência" sozinho. "É um desafio avassalador. Aquilo que posso prometer é empenha-me", prosseguiu, acrescentando ainda que o seu único "receio" é "não corresponder às expectativas que a TVI tem" de si.

Isto vai obrigar-me a um trabalho hercúleo, quase, até porque herdo a dedicação e o empenho de uma apresentadora que marca a história das últimas cinco edições da 'Casa dos Segredos'. Vou procurar honrar o trabalho da Teresa [Guilherme] em termos de dedicação e empenho

Goucha referiu que "a amizade" que mantém com Teresa Guilherme "não é posta em causa" e que a TVI "queria um homem para a apresentação". "Ainda não falámos pessoalmente. Eu mandei uma mensagem antes de entrar para aqui. Não sei qual será a reação dela. Espero que a nossa amizade não seja beliscada com isto", confessou.

O comunicador não escondeu, no entanto, ter ficado "surpreendido" quando conheceu a decisão da TVI e adiantou que vai acumular a condução deste programa com a do "Você na TV", mantendo-se assim ao lado de Cristina Ferreira nas manhãs do canal.

Malato e Baião "presentes"

No início da apresentação, que decorreu no Teatro do Bairro, a Voz não deixou escapar a oportunidade de mencionar os nomes de José Carlos Malato, da RTP, e João Baião, da SIC referindo-se aos convites anteriormente endereçados a estes dois apresentadores. "Já pus o Malato e o João Baião a andar. (...) Este programa não é para qualquer um e, principalmente, para nenhum dos dois", disse.