Manuela Moura Guedes regressa à TV pela mão da SIC

Manuela Moura Guedes é a nova aposta da SIC para o espaço informativo deixado vago por Miguel Sousa Tavares, que saiu para a TVI. O regresso da antiga pivô da estação de Queluz de Baixo ao pequeno ecrã está agendado para 8 de outubro.

A estação de Carnaxide lançou na quarta-feira, através das redes sociais, um vídeo no qual várias figuras conhecidas do canal, tais como Rodrigo Guedes de Carvalho e Clara de Sousa, olham espantados para a objetiva da câmara, como se de alguém se tratasse, e deixou no ar a dúvida sobre quem vai estar presente, em breve, no "Jornal da Noite".

O JN sabe que se trata de Manuela Moura Guedes, de 62 anos, que durante muito tempo deu a cara pelo principal noticiário da TVI e que vai ter agora direito a um espaço de comentário e análise semanal na vaga deixada por Miguel Sousa Tavares.

A jornalista apresentou o "Jornal Nacional" (TVI) até 2009, ano em que o seu programa foi suspenso depois de uma investigação levada a cabo pela antiga pivô sobre o caso Freeport e que envolvia o nome do então primeiro-ministro, José Sócrates. A decisão da suspensão por parte da Media Capital, grupo que gere o canal, levou à suspensão da direção da TVI, liderada até então pelo seu marido, José Eduardo Moniz.

Depois disso, Manuela Moura Guedes entregou uma baixa médica e manteve-se afastada da esfera pública durante vários meses, até que, em outubro de 2010, chegou a acordo com a administração da Media Capital para colocar um ponto final no seu contrato.

Mais tarde, ainda viria a ser contratada pela RTP, onde apresentou o programa "Quem Quer Ser Milionário" e fez parte do painel de comentadores de "A Barca do Inferno", espaço de debate conduzido por Nilton que viria a abandonar depois de uma acesa discussão.