Marcelo e Tony Carreira festejam 15 anos de "O Preço Certo" com Fernando Mendes

Numa emissão especial que assinala os 15 anos sobre a estreia de Fernando Mendes à frente do concurso "O Preço Certo", a ser emitida no domingo, na RTP1, o apresentador vai ser confrontado com depoimentos de figuras de relevo de diferentes quadrantes da sociedade portuguesa.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge Jesus, José Peseiro, Luís Figo e Tony Carreira são algumas das personalidades que vão surpreender Fernando Mendes com mensagens a propósito da efeméride que este ano se assinala - 15 anos a conduzir o programa "O Preço Certo".

Numa "viagem de emoções", anuncia a RTP, o apresentador do concurso vai desfiar memórias e trazer a público "revelações e recordações do programa que conduz há quase duas décadas".

"Lembro-me perfeitamente do primeiro dia. Foi dramático. No dia a seguir [à estreia], as audiências saíram e aquilo disparou. Ligaram-me da direção: 'Parabéns"'. [Respondi:] 'Mas eu fiz aquilo tão mal'. [Disseram-me:] 'Não, estás num bom caminho'", lembra o apresentador na promoção desta emissão especial, que vai para o ar no domingo, às 19 horas horas, na RTP1.

"O Gordo", como é carinhosamente apelidado pelo grande público português, está à frente do concurso desde 2003, já o programa pertencia à história do operador público de média há mais de uma década.

A estreia fora em 1990, com o agora ex-apresentador de televisão Carlos Cruz, que foi substituído dois anos depois pelo já falecido Nicolau Breyner. "O Preço Certo" saía do ar em 1993 para regressar em 2002, com Jorge Gabriel, o último anfitrião do programa antes de este ter sido entregue a Fernando Mendes.