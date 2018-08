Margot Robbie será produtora executiva em nova série da Amazon

AFS Hoje às 11:18 Facebook

Margot Robbie vai ser a produtora executiva de uma série da Amazon. Este drama será a primeira produção de um novo estúdio, que juntou as produtoras de "Game of Thrones" e "Ozark".

A atriz, de 28 anos, irá ocupar um lugar na equipa de produção da nova aposta da Amazon inspirada no livro "The Nowhere Girls", de Amy Reed. A história acompanha a aventura de três raparigas que ajudam uma amiga que foi violada.

De acordo com a informação avançada pelo site "The Hollywood Reporter", esta quarta-feira, ainda não se sabe o elenco que vai fazer parte deste novo projeto da plataforma de "streaming".

Esta é a primeira produção de um novo estúdio formado pelas produtoras Management 360 e MRC, responsáveis por séries como "Game of Thrones" e "Ozark", respetivamente. Kieran e Michele Mulroney vão juntar-se à artista australiana na produção executiva da série.

Recorde-se que Margot Robbie tem estado a trabalhar com o realizador Quentin Tarantino no filme "Once Upon A Time In Hollywood". Na longa-metragem, a profissional interpreta Sharon Tate, a modelo e atriz que foi assassinada.