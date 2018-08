Mark Wahlberg vai produzir série sobre esquema financeiro que atingiu McDonalds

AFS Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

A produtora de Mark Wahlberg, a Unrealistic Ideas, adquiriu os direitos sobre a história do esquema financeiro que atingiu a McDonalds, mediática cadeia de restaurantes.

A fraude financeira, que teve como líder o polícia reformado Jerry Jacobson, vai ganhar vida no ecrã como uma série documental. Esta obra televisiva intitulada "McMillions" ainda não tem data de estreia anunciada.

O esquema de Jerry Jacobson aconteceu durante os anos 90 mas só agora foi inteiramente revelado, como avançou o The Daily Beast, no final do mês de julho. O ex-polícia trocava peças do monopólio, uma promoção lançada pela McDonalds em 1987, por dinheiro.

De acordo com a informação avançada esta sexta-feira pelo site Deadline, a equipa de produção de Mark Wahlberg irá contar com as declarações de testemunhas do caso e ainda com os agentes do FBI que detiveram o autor do crime.