Martin Scorsese e guionista de "Vikings" estão a desenvolver série sobre o Império Romano

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

O realizador Martin Scorsese e o produtor e guionista Michael Hirst estão a preparar uma série de época sobre uma paixão comum: o Império Romano. Vai chamar-se "The Caesars" e as gravações deverão arrancar no próximo ano.

São dois dos grandes nomes da ficção e estão a preparar aquele pode vir a ser um dos próximos fenómenos televisivos dos próximos anos. Segundo o jornal "The Guardian", "The Caesars" vai contar a história dos primeiros líderes de Roma, começando pela ascensão de Júlio César.

O episódio piloto e a estrutura da primeira temporada já estão escritos e o realizador norte-americano e o guionista inglês tencionam gravar em Itália, já a partir de 2019. Além do sucesso dos filmes e séries de ambos, Scorsese e Hirst partilham um fascínio pelo Império Romano e vão finalmente trabalhar num tema que dominam.

Em declarações à publicação britânica, Hirst revelou que Scorsese é "completamente apaixonado pelos romanos" e que há muitos anos que está "desesperado" para fazer um filme ou uma série sobre o tema. "Ele adora esse período e sabe muito sobre isso. Ele falou ao telefone com o meu conselheiro histórico, parcialmente em latim, e conversaram sobre fontes para a história e poesia da época", disse Michael Hirst.

Apesar de ter feito carreira no cinema, com destaque para filmes como "Táxi Driver", "Tudo Bons Rapazes" ou "O Lobo de Wall Street", Scorsese é um dos criadores de séries como "Vinyl" e "Boardwalk Empire", ambas da HBO. Já Michael Hirst, é o guionista da série "Vikings", na qual o português Albano Jerónimo já participou, bem como o produtor de "Os Tudors" e dos filmes "Elizabeth" e "Elizabeth: Idade de Ouro".