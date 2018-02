Mary J. Blige na pele de uma assassina em estreia na TV

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Mary J. Blige, nomeada para dois Óscares pelo filme "Mudbound", vai integrar o elenco de "Umbrella Academy". A série tem o selo da Netflix e é uma adaptação do livro de banda desenhada de Gerard Way.

Depois do reconhecimento no grande ecrã, Mary J. Blige prepara a sua estreia no mundo das séries, avança a revista "The Hollywood Reporter". "Umbrella Academy" será uma das próximas apostas da Netflix, que acompanha a vida dos membros de uma família disfuncional de super-heróis, cujo objetivo é desvendar a misteriosa morte do pai.

Mary J. Blige vai interpretar Cha-Cha, uma implacável assassina contratada para viajar pelo tempo e matar alvos designados. A publicação norte-americana escreve que se trata de uma personagem "sádica e sociopata", que tem na tortura o seu "verdadeiro amor" e que se considera uma "artista da dor".

Inspirada na banda desenhada de Gerard Way, vocalista da banda My Chemical Romance, a série ainda não tem data de estreia mas já são conhecidos alguns dos nomes que vão integrar o elenco. São eles: Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Ellen Page.

Mary J. Blige continuará assim ligada à Netflix, responsável pelo filme "Mudbound", que lhe valeu duas nomeações para os Óscares deste ano: Melhor Atriz Secundária e Melhor Canção Original.