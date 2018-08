Matt Smith critica disparidade salarial em "The Crown"

Carolina Morais Hoje às 13:20 Facebook

O ator que dá vida ao príncipe Filipe na série da Netflix "The Crown" reagiu com duras críticas ao facto de a sua colega (e protagonista) Claire Foy, que interpreta a rainha Isabel II, receber um salário inferior ao seu.

A notícia caiu que nem uma bomba no início deste ano, altura em que um dos "trending topics" mundiais era a desigualdade salarial entre homens e mulheres em Hollywood. A imprensa descobriu que Claire Foy - a rainha Isabel II no êxito de audiências "The Crown" - ganhava menos do que o seu parceiro de contracena, Matt Smith, encarregue de dar vida ao príncipe Filipe.

Na altura, os produtores da série da Netflix pediram desculpa publicamente aos atores, mas só agora é que Matt Smith se pronunciou sobre o assunto. E não se retraiu. "Foi dececionante. Nunca perguntei no trabalho quanto é que alguém ganha. Nunca. O meu pai ensinou-me a não falar sobre dinheiro. Por isso, foi uma novidade para mim. Quando soubemos, ficámos os dois embaraçados, porque a Claire fez a maior parte do trabalho. Foi ela quem trabalhou mais e deveria ser recompensada por isso", defendeu o ator em conversa com a "Variety".

Afinal, ninguém ganha mais do que a rainha. Aliás, Smith aproveitou a oportunidade para referir que Olivia Colman, atriz que dará continuidade ao papel de Isabel II na terceira temporada da série, não deverá ser sujeita à mesma desigualdade. "Foi um erro grave, mas não será repetido", atirou, confiante.

A terceira temporada de "The Crown" dará um salto de alguns anos no reinado de Isabel II, pelo que os principais atores serão substituídos. Olivia Colman seguirá com o legado de Claire Foy, enquanto Tobias Menzes substituirá Matt Smith. Outro dos novos nomes no elenco será Helena Bonham Carter, que assumirá a princesa Margarida das mãos de Vanessa Kirby. A estreia só deverá acontecer em 2019.