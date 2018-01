Meryl Streep integrada no elenco de "Big Little Lies"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:34 Facebook

Meryl Streep, a atriz mais nomeada de sempre aos Óscares da Academia de Hollywood, vai integrar o elenco de "Big Little Lies", uma das séries mais premiadas do último ano.

Estreou-se em fevereiro do ano passado e arrebatou quatro Globos de Ouro, oito Emmy e dois SAG Awards, entre outros prémios. Falamos de "Big Little Lies", que já tem no seu elenco Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Laura Dern, às quais se juntar-se-á Meryl Streep. A atriz, que com 21 nomeações é a mais indicada de sempre aos Óscares da Academia de Hollywood, integrará a segunda temporada da série.

A notícia foi confirmada pela HBO no Twitter. "Bem-vinda à nossa tribo de mulheres ferozes", escreveu a estação norte-americana.

A segunda temporada de "Big Little Lies" tem estreia marcada para 2019 e os seus sete episódios serão inteiramente realizados por uma mulher. Kidman e Witherspoon voltam a assumir a produção executiva, além da interpretação.

Já Streep foi nomeada esta semana para os Óscares, pela 21ª vez, pelo seu desempenho em "The Post", de Steven Spielberg. A artista, de 68 anos, recebeu três dessas estatuetas, as mais cobiçadas da Sétima Arte: em 1979 por "Kramer contra Kramer", em 1982 por "A Escolha de Sofia" e em 2012 por "A Dama de Ferro".

Curioso é o facto de o movimento que pediu para que as estrelas vestissem preto nos Globos de Ouro, nos SAG Awards e nos Óscares, como forma de protesto contra os abusos sexuais em Hollywood, ter partido do elenco de "Big Little Lies". No sentido contrário, Streep foi uma das mais criticadas por alegadamente ter tido conhecimento de casos como o do produtor Harvey Weinstein e ter-se remetido ao silêncio. A interprete negou.