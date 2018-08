Miguel Sousa Tavares abandona a SIC

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:27 Facebook

A nova época televisiva começa em setembro e a saída de Cristina Ferreira da TVI para dar entrada na SIC é uma das mais faladas dos últimos anos. Mas não é única.

Miguel Sousa Tavares vai abandonar a SIC. O escritor confirmou ao "Observador" que regressará à TVI, onde esteve como comentador entre 1999 e 2011. "Confirmo, mas por ora não adianto nada mais", disse ao mesmo site.

Sousa Tavares é comentador da edição de segunda-feira do "Jornal da Noite" de Carnaxide. Na TVI, tinha integrado o painel do programa "Legítima Defesa", moderado por Pedro Rolo Duarte, que morreu em novembro do ano passado.

Manteve-se em Queluz de Baixo até há sete anos, altura em que rumou ao canal de Francisco Pinto Balsemão, que agora abandona.