"Morangos", Ricardo Araújo Pereira e muito mais a caminho da TVI

Carolina Morais Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

A apresentação da grelha da TVI para a temporada 2018/2019 decorreu na segunda-feira ao final da tarde, em Lisboa. O regresso de "Morangos com Açúcar" é, sem dúvida, a grande novidade. Mas há muitas mais para descobrir.

A plateia está sentada e aguarda com expectativa. De repente, ouve-se a voz de Manuel Luís Goucha vinda da zona do bar. Tira uma imperial enquanto brinca com a transferência de Cristina Ferreira para a concorrência: "Como ainda não ganho 80 mil euros por mês, tenho de ir fazendo estes biscates."

Não tarda a subir ao palco para dar início à apresentação da grelha da TVI para a temporada 2018/2019. E antes que lhe perguntem, esclarece: "Sei que querem saber quem vai apresentar comigo as manhãs da TVI. Um amigo meu até me disse: 'A expectativa e ansiedade são semelhantes às que se sentiram no casamento da princesa Diana'", atira, arrancando novamente gargalhadas aos presentes. Mas essa é uma novidade que, assegura o anfitrião, ficará para mais tarde.

Por agora, esta é notícia que cai que nem uma bomba: a série juvenil "Morangos com Açúcar" vai regressar à antena em 2019. O anúncio foi feito depois de um enérgico número de dança protagonizado por adolescentes com mochilas às costas. "Toda esta energia tem de vir para a TVI novamente. Novos atores, novas atrizes, novas gerações. É um sinal de que a nossa liderança vai continuar", realça a CEO da Media Capital, Rosa Cullell.

Ficção

O canal de Queluz de Baixo vai apostar ainda na novela "Valor da Vida", que começou a ser exibida no domingo e conta com Ana Sofia Martins, Rúben Gomes, Dalila Carmo, Joana de Verona, Thiago Rodrigues, Pedro Barroso, Vera Kolodzig e Daniela Melchior, entre outros atores. Destaque ainda para as séries "Onde Está Elisa?", que já está em exibição no horário da meia-noite, e "A Teia", que terá estrelas como Diogo Morgado, Mafalda Marafusta e Joana Ribeiro, além de uma estreia prevista para o início de 2019.

"A ficção da TVI está em clara transformação. Agora temos narrativas mais rápidas e apostamos em tramas policiais de grande 'suspense'", sublinha Bruno Santos, diretor-geral de antena e programas da estação.

Entretenimento

Aqui a TVI apresenta dois formatos de peso. O primeiro é "Dança com as Estrelas", que regressará às noites de domingo com Pedro Teixeira e Rita Pereira como apresentadores. "Tenho a certeza absoluta de que vai ser espetacular, um sucesso. Sabemos bem o que é o programa, temos capacidade mais do que suficiente para conduzi-lo, chegar ao público e diverti-lo, entretê-lo, que é isso que nos pedem", frisa Pedro Teixeira. Já Rita, apesar de se confessar "muito nervosa" com este desafio, garante: "O convite foi recebido com um sorriso de orelha a orelha. O Pedro tem muito mais experiência do que eu, mas quero que ele me transmita toda essa força e sabedoria."

A segunda grande aposta é o "dating show" "First Dates - O Primeiro Encontro", onde Fátima Lopes e Ruben Rua servem de cupido. Em cada um dos dez episódios, os candidatos vão num primeiro encontro e, no final, têm de decidir: foi amor à primeira vista ou ficam por aí? "Vamos dar esse primeiro empurrãozinho. E depois faremos um 'follow-up' dos casais que decidem ficar juntos", explica Ruben Rua. "Além disso, teremos conteúdos exclusivos digitais, onde vamos conversar com caras conhecidas sobre primeiros e últimos encontros." A estreia está prevista para o próximo mês de novembro.

E para quem gosta de pôr a mão na massa, há também uma boa notícia: a segunda temporada de "Pesadelo na Cozinha", com Ljubomir Stanisic, ocupa as noites de domingo do canal.

Informação

Coube a Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, dar a grande novidade no que toca à sua redação: Miguel Sousa Tavares, que cedeu o seu lugar na SIC a Manuela Moura Guedes, vai ser não só comentador do "Jornal das 8", todas as segundas-feiras, como editor desse mesmo espaço informativo. "Gostava de fazer um jornal diferente. E este vai ser diferente, desde já porque agora sou editor", adiantou o jornalista. "É um grande desafio, e o [meu] regresso a uma redação, ao jornalismo. Vou tentar mostrar como continua a ser importante, neste tempo das redes sociais, o papel de mediador do jornalista. Vamos estar atentos, ser sensíveis e humildes", assegurou ainda.

E porque o jornalismo de investigação é, nas palavras de Sérgio Figueiredo, "o que distingue o jornalismo da TVI", as grandes repórteres Ana Leal e Alexandra Borges vão ganhar ainda mais protagonismo. Cada uma delas terá o seu próprio espaço semanal no "Jornal das 8", para apresentar "reportagens controversas e incisivas", embora Ana Leal se estreie brevemente e Alexandra Borges, por se encontrar a meio de uma grande reportagem, apenas em 2019.

Outro dos assuntos mais badalados deste evento, embora despido de grande informação, é o regresso de Ricardo Araújo Pereira. O humorista terá, a partir do início do próximo ano, um novo formato de humor inserido no "Jornal das 8". "Vai ser outra forma de olhar para a atualidade. O Ricardo vai ser várias pessoas num só, vai desdobrar-se, mas está também a constituir uma equipa, porque não vai fazer o programa sozinho", revelou Sérgio Figueiredo ao JN. Será que algum dos seus companheiros de "Gato Fedorento" estarão envolvidos no projeto? "Isso agora ele é que sabe. Temos um caminho que ainda estamos a fazer juntos, mas ele é que está a organizar a excursão", respondeu apenas, de forma evasiva.

Outras novidades

Brevemente, embora sem horário ainda revelado, estrear-se-á o "doc reality" "50 Horas", produzido conjuntamente com a Fremantle Media. A premissa? Simples: três famílias serão sujeitas - durante 50 horas, lá está - a desafios extremos. Este verdadeiro teste de sobrevivência terá apenas um episódio de 90 minutos.