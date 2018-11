Ana Filipe Silveira e Sara Oliveira Hoje às 13:12, atualizado às 14:25 Facebook

Twitter

Morreu a apresentadora Helena Ramos. Tinha 64 anos. Fonte da RTP confirmou ao JN que Helena Ramos faleceu esta quinta-feira "vítima de doença prolongada".

A notícia foi avançada pela RTP Memória na sua página de Facebook e no "Jornal da Tarde" da RTP1.

O velório decorre esta quinta-feira, a partir das 17.30 horas, na igreja da Luz, em Lisboa. O funeral terá lugar na terra natal da apresentadora, Sever do Vouga, na sexta-feira.

Ao longo da sua carreira, apresentou formatos como "Jogo de Damas" (1993), "Canal Aberto" (1996), "Boa Tarde" (2000) ou "Os Vencedores" (2002), entre outros. Foi ainda anfitriã de programas de Carnaval, Marchas Populares, Natal dos Hospitais e do Festival da Canção, além de ter sido rosto do Totoloto e do Totosorteio.

Mais recentemente, a apresentadora conduziu, alternadamente com Eládio Clímaco, Margarida Mercês de Mello, Isabel Angelino e Maria João Gama, o programa "Há Conversa", na RTP Memória.

O presidente da RTP, Gonçalo Reis, lembrou Helena Ramos, como "uma grande profissional, uma senhora e uma pessoa formidável".