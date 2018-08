Morreu a Dona Pombinha Abelha de "Roque Santeiro"

Ana Filipe Silveira 17 Maio 2018 às 13:58 Facebook

Eloísa Mafalda, a Dona Pombinha Abelha da famosa novela brasileira "Roque Santeiro", morreu na noite desta quarta-feira, na sua casa em Petrópolis, no Brasil, aos 93 anos.

Estreou-se no cinema em 1950, no filme "Somos dois". Em 1965, teve a sua primeira presença no teatro, numa adaptação de "O morro dos ventos uivantes".

Na Globo, entre séries e telenovelas, a artista participou em mais de 40 trabalhos. Entre os muitos papéis que desempenhou, destacam-se Dona Nênê, na primeira versão de "A grande família", Maria Machadão em "Gabriela", Dona Pombinha Abelha em "Roque Santeiro", Dona Mariana em "Paraíso", Gioconda Pontes em "Pedra sobre pedra" e Manuela em "Mulheres de areia".

O seu último trabalho foi em 2002, depois de participar na telenovela "O Beijo do Vampiro". Nessa altura, Eloísa Mafalda já sofria de alguns problemas de memória que a impediam de decorar os textos.

O funeral da artista vai decorrer em Jundiaí, no interior de São Paulo, de onde era natural.