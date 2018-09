Morreu atriz brasileira Beatriz Segall, a Odete Roitman de "Vale Tudo"

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:38 Facebook

A atriz brasileira Beatriz Segall, particularmente conhecida depois de encarnar o papel de Odete Roitman, na telenovela "Vale Tudo", em 1988, morreu esta quarta-feira aos 92 anos.

O anúncio da morte da artista foi avançada pela assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Segall esteve internada e tinha recebido alta no passado dia 21 de agosto. Ainda assim, as causas não foram reveladas e não foi apurado se esta teria voltado a recorrer aos serviços daquela unidade hospitalar.

Depois de dar os primeiros passos no mundo profissional no teatro, Beatriz Segall ainda participou no filme "A Beleza do Diabo", em 1950, mas a estreia na Globo, que a catapultou para uma carreira de sucesso, aconteceu apenas em 1978, em "Dancin' Days".

Uma década depois, em 1988, viria a desempenhar o papel mais marcante da sua carreira: Odete Roitman. Na telenovela "Vale Tudo", depois de 192 episódios, a morte dessa personagem, com três tiros, deixou parte do Brasil a questionar quem a teria matado.

Os últimos trabalhos que desempenhou foram a telenovela "Lado a Lado", em 2012, e a série "Os Experientes", em 2015, cujo tema abordava a vida na terceira idade.