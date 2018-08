Morreu o ator António Alves Vieira, uma "inspiração para os combates do futuro"

Dúlio Silva Hoje às 21:29 Facebook

Morreu, este sábado, o ator António Alves Vieira. Natural de Marco de Canaveses, onde nasceu em 1987, pôs fim à sua vida aos 30 anos. O Bloco de Esquerda (BE), partido de que era militante, destaca que "a luta pela emancipação fica mais pobre" com o seu desaparecimento.

Numa nota de pesar, o BE lamenta a morte de António Alves Vieira, "ativista LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexuais), impulsionador da Marcha do Orgulho LGBT do Porto e militante da luta pelos direitos laborais dos artistas do espetáculo e por uma outra política cultural".

Ator de profissão, António Alves Vieira formou-se na Academia Contemporânea do Espetáculo, no Porto, e, mais tarde, estudou na Escola Jacques Lecoq, em Paris, França. Em cinema, participou em filmes como "A Rapariga da Máquina de Filmar" e, em televisão, destaca-se a participação na novela "Rosa Fogo", da SIC.

António pôs fim à sua própria vida este sábado. Tinha 30 anos. Para a força partidária de que era militante, o seu desaparecimento torna "a luta pela emancipação (...) mais pobre". No entanto, a sua figura "servirá como inspiração para os combates do futuro", frisa o BE.

Numa longa e emotiva mensagem partilhada na rede social Facebook, intitulada "Bruta Flor", José Soeiro, deputado bloquista, diz que "António lutava com o coração, com o estômago, com o corpo todo". "Tudo nele era intenso e verdadeiro."

Deste-nos tudo. O mundo tem tão poucas pessoas assim. O mundo, esse que tu enfrentavas com a inteligência violenta do teu amor, tem tão pouco lugar para pessoas como tu, não sabe o que fazer com elas.

Soeiro, que fez anos no dia em que António "escolheu para se matar", termina o texto de despedida escrevendo: "Tónico, minha paixão, meu amor, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de casa, meu desorganizador do quotidiano, meu cuidador, meu porto, minha caixinha-de-surpresas, meu camarada de tudo. Juntaste os amigos à meia-noite e fizeste-me uma festa com o coração. (...) Nós não conseguimos agarrar-te. Tónico, meu sacana, meu anjo, meu amor. Até nisso estamos ligados, juntinhos. Para sempre. Até ao fim."

As cerimónias fúnebres decorrem, a partir das 16.00 horas desta segunda-feira, em Soalhães, Marco de Canaveses.