Morreu o ator brasileiro Agildo Ribeiro

O Brasil está de luto com a perda de um dos comediantes mais acarinhados do público. O conhecido ator brasileiro Agildo Ribeiro, conhecido como o "capitão do riso", morreu este sábado aos 86 anos.

O funeral de Agildo Ribeiro realiza-se este domingo, um dia depois de ter morrido na sua casa, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O ator, com mais de 60 anos de carreira, tinha celebrado o seu 86.º aniversário esta quinta-feira.

Na origem da morte estarão problemas cardíacos. O administrador do condomínio onde o humorista morava revelou ao canal de televisão GloboNews que Agildo ainda ligou para a portaria quando se começou a sentir mal. Acabou, no entanto, por não resistir.

Apelidado de "capitão do riso", o ator estava desaparecido do pequeno ecrã desde uma pequena participação no programa "Tá no Ar: a TV na TV", da TV Globo. Do seu currículo, sobressaem os projetos televisivos "Planeta dos Homens" (1976), "Escolinha do Professor Raimundo" (1999), "Zorra Total" (1999 a 2015) e "Sítio do Picapau Amarelo" (2007).

Agildo Ribeiro deixa um filho, de quem descobriu ser pai em 2012, tinha já Marcelo Galvão 47 anos e uma filha.

O ator foi casado cinco vezes, duas das quais com as atrizes Marília Pera e Consuelo Leandro. O último matrimónio durou 35 anos, até 2009, ano da morte da então mulher, a atriz e bailarina Didi Barata Ribeiro.