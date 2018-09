Morreu Paulo Macedo, ex-diretor de moda da Vogue

Dúlio Silva Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Morreu, na segunda-feira, o ex-diretor de moda da revista "Vogue". O seu desaparecimento repentino espoletou várias reações de figuras públicas com quem Paulo Macedo trabalhou nos últimos anos.

A notícia da morte de Paulo Macedo foi avançada em primeira mão pela sua ex-mulher, a conhecida maquilhadora Cristina Gomes. No seu perfil de Facebook, escreveu: "Infelizmente, venho aqui tornar público que o Paulo Macedo, homem com quem partilhei mais de 20 anos da minha vida, faleceu hoje [segunda-feira, dia 10], em Berlim", Alemanha.

A causa da morte do stylist não foi tornada pública.

Diretor de moda e, depois, criativo da revista "Vogue Portugal" entre 2002 e 2017, Paulo Macedo "deixa saudades", sublinha a referida publicação numa mensagem partilhada nas redes sociais, na qual "lamenta profundamente a morte inesperada" de uma "figura incontornável da história do título em Portugal".

Nas últimas horas, várias figuras públicas com quem Paulo Macedo se cruzou na sua carreira lamentaram a sua morte com publicações nas redes sociais. Foi o caso, por exemplo, da apresentadora Cristina Ferreira, com quem trabalhou na revista com o seu nome. "A melhor forma de homenageares alguém é aplaudir o seu trabalho. (...) Serás para sempre. Para mim. E para a equipa", escreveu.

Macedo foi casado durante duas décadas com a maquilhadora Cristina Gomes. Findo o casamento, assumiu publicamente a sua homossexualidade.