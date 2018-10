Morreu Scott Wilson, o Hershel de "The Walking Dead"

Nuno Azinheira Hoje às 11:57 Facebook

O ator Scott Wilson, que interpretou Hershel Greene na série norte-americana "The Walking Dead", morreu sábado aos 76 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, vítima de leucemia.

A notícia foi confirmada oficialmente pela página da série no Twitter, que aproveitou para homenagear o ator.

"Estamos profundamente tristes ao anunciar que Scott Wilson, o incrível ator que interpretou Hershel em 'The Walking Dead', morreu aos 76 anos. Os nossos pensamentos neste momento estão com a sua família e amigos. Descansa no paraíso, Scott. Nós amamos-te!"

Já o agente de Wilson, Dominic Mancini, afirmou à revista "People" que Scott "era uma das pessoas mais genuínas, inspiradoras e verdadeiramente amadas". "O incrível património que nos deixa vai continuar espelhado nas suas interpretações intemporais", acrescentou.

"Scott sempre será lembrado como um grande ator e todos nós nos sentimos felizes por tê-lo conhecido como uma pessoa ainda melhor", disse, entretanto, em comunicado a AMC, o canal da série norte-americana.

"A personagem que ele encarnou em 'The Walking Dead', Hershel, viveu no centro emocional da série. Os nossos corações vão para sua mulher, família, amigos e para os milhões de fãs que o amavam. Scott não será esquecido", pode ler-se no comunicado.

Com uma longa carreira antes de "The Walking Dead", Scott Wilson nasceu na Geórgia em 1942. Estreou-se na televisão em 1967 e estou a estar nomeado para um Globo de Ouro, em 1980, pelo seu papel em "The Ninth Configuration".