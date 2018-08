Carolina Morais Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

A história do "hacker" Elliot Alderson, interpretado por Rami Malek, chegará ao fim na quarta temporada, que tem estreia prevista para 2019. São esperados 12 episódios.

Dois Emmy. Dois Globos de Ouro. Dezenas de outras nomeações e prémios. Apesar do impressionante currículo, "Mr. Robot" tem, para desânimo dos fãs, fim à vista. Apurou o "The Hollywood Reporter" que a quarta temporada da série protagonizada por Rami Malek, com estreia prevista para 2019, será a derradeira.

Inicialmente, esperava-se que esta próxima temporada tivesse oito episódios - menos dois do que as três anteriores. No entanto, fontes do "site" norte-americano revelam agora que a "encomenda" foi aumentada para 12 episódios.

Apesar do desfecho precoce, o criador da série, Sam Esmail, garante estar muito orgulhoso do resultado final. "Quando criei o mundo de 'Mr. Robot', pensei que seria uma série de nicho, com uma pequena base de seguidores. Ao longo dos últimos três anos, tornou-se muito mais", reconheceu.

"Desde o primeiro dia que trabalho para uma conclusão - e com a próxima temporada percebi que a conclusão está finalmente aqui. Ninguém quer dizer adeus, mas temos demasiado respeito pelo percurso do Elliot [protagonista] para irmos além do seu final inevitável. Assim, a quarta temporada servirá como o capítulo final de 'Mr. Robot'", esclareceu.

A série acompanha Elliot Alderson, um engenheiro de cibersegurança que é recrutado por um misterioso Mr. Robot para se envolver na sua sociedade secreta de "hackers". Tanto Rami Malek (Elliot) como Christian Slater (Mr. Robot) foram premiados pelo seu desempenho individual, enquanto a série propriamente dita mereceu, até à data, um Globo de Ouro e 13 nomeações aos prémios Emmy - incluindo três aos que serão entregues este ano.

Em Portugal, o drama é transmitido pelo TVSéries.