Mulher-Maravilha participa em "Os Simpsons"

Gal Gadot vai dar voz à sua própria personagem num episódio da 30ª temporada de "Os Simpsons", que se estreia ainda este ano.

"Cresci a ver 'Os Simpons' e agora vou dobrar-me a mim mesma num episódio", noticiou Gal Gadot no Twitter. A atriz israelita, que saltou para as luzes da ribalta no ano passado ao protagonizar o filme de Patty Jenkins "Mulher-Maravilha", partilhou ainda um vídeo no qual autografa o cabelo da personagem Marge.

O episódio em questão incluirá a 30ª temporada da série, a mais longa de animação da história da TV, e intitular-se-á "Bart's Not Dead", avança a imprensa internacional.

Atualmente, a exibição de "Os Simpsons" vai na 29ª época.