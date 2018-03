Multiusos de Guimarães pronto para receber final do Festival da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:47 Facebook

Catorze intérpretes e respetivos compositores lutam este domingo por um lugar na Eurovisão. A decisão será conhecida no Pavilhão Multiusos de Guimarães, que recebe a final do evento organizado pela RTP.

Depois de as duas semifinais do certame terem decorrido no Estúdio 1 da RTP, em Lisboa, o espetáculo de música descentraliza-se e ruma até Guimarães.

Dezassete anos depois, o festival do qual sairá o representante do nosso país na Eurovisão volta a sair de Lisboa. A última vez em que tal tinha acontecido fora em 2001, quando a RTP o levou a Santa Maria da Feira. Agora, é a vez do Pavilhão Multiusos de Guimarães receber o Festival da Canção.

Em declarações ao JN, Gonçalo Madaíl, da direção de programação da RTP, garantiu que "é intenção da RTP manter essa descentralização ao longo dos próximos anos". "Ainda não sabemos onde e quando, mas queremos que a final do festival se descentralize", assegurou ao nosso jornal o também organizador do evento.

Peu Madureira ("Só por ela"), Cláudia Pascoal ("O jardim"), Janeiro ("(sem título)"), Catarina Miranda ("Para sorrir eu não preciso de nada"), Anabela ("Pra te dar abrigo"), Maria Inês Paris ("Bandeira azul"), Minnie & Rhayra ("Patati patata"), Lili ("O voo das cegonhas"), David Pessoa ("Amor veloz"), Peter Serrado ("Sunset"), Susana Travassos ("Mensageira"), Joana Barra Vaz ("Anda estragar-me os planos"), Joana Espadinha ("Zero a zero") e Rui David ("Sem medo") são os intérpretes que, este domingo, competem pelo primeiro lugar da tabela, numa emissão conduzida por Filomena Cautela, Pedro Fernandes e Inês Lopes Gonçalves.

O vencedor representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que pela primeira vez se realiza no nosso país, no Parque das Nações, em Lisboa. As duas semifinais acontecem a 8 e 10 de maio e a final está agendada para o dia 12.